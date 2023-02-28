Стоит напомнить, что пост главы Агентства Артем Хрюкин занял 30 мая 2022 года.
Артем Хрюкин освобожден от поста главы Агентства по предпринимательству и инвестициям РД
- Автор Дарья
- 28 февраля, 2023. Вторник 15:52
Артем Хрюкин ушел с поста начальника Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал Глава Дагестана Сергей Меликов.
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