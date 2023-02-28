На повестке дня был следующий вопрос: «Выборы Главы Администрации МР «Левашинский район». Председатель Собрания депутатов Юсуп Алибеков рассказал, что в связи с досрочным прекращением полномочий руководителя МР решением Собрания депутатов был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность лидера Левашинского района. Депутаты единогласно отдали голоса за кандидатуру Мухтара Халалмагомедова.
Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района
- Автор Дарья
- 28 февраля, 2023. Вторник 15:40
Во вторник, 28 февраля, в зале Администрации Левашинского района прошла сессия Собрания депутатов.
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