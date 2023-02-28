ЗАМАНА - Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района

Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района

Автор
28 февраля, 2023. Вторник 15:40
|||
Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района

Во вторник, 28 февраля, в зале Администрации Левашинского района прошла сессия Собрания депутатов.

Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района

На повестке дня был следующий вопрос: «Выборы Главы Администрации МР «Левашинский район». Председатель Собрания депутатов Юсуп Алибеков рассказал, что в связи с досрочным прекращением полномочий руководителя МР решением Собрания депутатов был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность лидера Левашинского района. Депутаты единогласно отдали голоса за кандидатуру Мухтара Халалмагомедова.

Прочитано 48 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top