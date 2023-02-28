Мухтар Халалмагомедов занял пост главы Левашинского района

На повестке дня был следующий вопрос: «Выборы Главы Администрации МР «Левашинский район». Председатель Собрания депутатов Юсуп Алибеков рассказал, что в связи с досрочным прекращением полномочий руководителя МР решением Собрания депутатов был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность лидера Левашинского района. Депутаты единогласно отдали голоса за кандидатуру Мухтара Халалмагомедова.