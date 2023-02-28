Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Развитие Дагестана зависит от развития сферы образования»

В рамках XX сессии Народного Собрания РД Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что развитие республики в значительной мере зависит от развития системы образования.

Глава кабмина РД напомнил, что по инициативе Сергея Меликова 2022 год был объявлен Годом образования в Республике Дагестан. В целях повышения качества системы образования были разработаны новые программы дополнительного профессионального образования, проведены республиканские семинары, мастер-классы, круглые столы и курсы повышения квалификаций.

«В рамках усиления внеурочной работы с учащимися и дополнительного образования детей открыты технопарк “Кванториум” и два центра “IT-куб”. В сельской местности установлены 11 мини-футбольных полей и 43 воркаут-площадки. Открыт 171 центр “точки роста”, создана инфраструктура цифровой образовательной среды в 145 общеобразовательных организациях», – сказал Абдулмуслимов.

Он напомнил, что на вопрос обновления подходов к системе подготовки кадров в стране с учетом поставленных сегодня задач отдельно обратил внимание в недавнем Послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важную роль в сохранении культурной и национальной самобытности народов нашей республики играют родные языки. Нам необходимо улучшать языковую ситуацию в республике и формировать благоприятные условия для развития родных языков. Прошу обратить на это внимание Министерство образования и науки Дагестана и высшие учебные заведения республики», – сказал глава кабмина РД.

Он напомнил, что в прошлом году 30 выпускников школ республики по итогам ЕГЭ набрали максимальные 100 баллов, 3 дагестанца стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В качестве меры поощрения детей и их педагогов, при поддержке Главы РД был принят нормативный акт, в соответствии с которым школьники и их учителя получили денежные премии в размере 100 000 рублей.

«В рамках федеральных и республиканских программ осуществлялись финансирование и строительство 87 объектов образования (43 школы и 44 детских сада). С 1 сентября 2022 года смогли начать образовательный процесс в 21 новой образовательной организации – это 4 школы (на 1 606 ученических мест) и 17 детских садов (на 2 940 мест). Всего в прошлом году введены в эксплуатацию 24 объекта образования», – доложил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В 2022 году началась реализация федеральной программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Решение о реализации данной программы стало результатом эффективной реализации проекта «100 школ».

«По федеральной программе Республика Дагестан стала лидером в стране по количеству реализуемых объектов. В прошлом году в рамках данной программы в республике были отремонтированы и оснащены 210 зданий 191 школы на сумму 4,4 млрд рублей», – сказал Председатель Правительства РД и поблагодарил весь депутатский корпус за активное участие в реализации проекта в рамках парламентского контроля.

Он также сообщил, что на федеральном уровне рассматривается вопрос реализации программы по капитальному ремонту детских садов.

В своем выступлении Абдулмуслимов также доложил о ситуации с организацией горячего питания в школах.