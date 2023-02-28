Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о реализации проектов по развитию общественных пространств и поддержке инициатив муниципальных образований

В ходе XX сессии Народного Собрания РД председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в республике активно реализовывались проекты по развитию общественных пространств и поддержке инициатив муниципальных образований.

Так, он подчеркнул, что в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан» в прошлом году было благоустроено 179 территорий: 117 общественных и 62 дворовых.

Также в ходе своего выступления он отметил, что в прошлом году был значительно увеличен объем финансирования проекта «Местные инициативы».

«Объем субсидии из республиканского бюджета в прошлом году составил 600 миллионов рублей, что позволило поддержать 128 проектов из 37 муниципальных образований.

Также в прошлом году мы запустили новый проект по капитальному ремонту муниципальных детских садов – это в том числе была и инициатива Народного Собрания Республики Дагестан. На его реализацию в итоге выделено 280 млн рублей из республиканского бюджета Республики Дагестан, что позволило провести ремонт в 30 детских садах», – сказал он.

Кроме того, председатель Правительства РД сообщил, что для сохранения и развития горных территорий продолжена реализация госпрограммы РД «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

«В рамках данной программы в 2022 году оказана государственная поддержка на возмещение части затрат 221 заявителю на общую сумму 75 млн рублей. При этом увеличилась представленность муниципальных районов горной зоны, из 33 горных районов приняли участие 25», – подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов.