Глава кабмина РД: «Более 44 000 человек трудоустроено в Дагестане через службу занятости»

В рамках XX сессии Народного Собрания РД Председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил о реализации государственной политики в сфере занятости и социальной защиты населения.

«В прошлом году органами службы занятости оказано содействие в трудоустройстве 44,5 тыс. человек, из них свыше 8,5 тыс. человек – на постоянные места. Численность зарегистрированных безработных граждан в регионе за 2022 год снизилась почти на 18 тыс. человек и по состоянию на 1 января 2023 года составила 16,2 тыс. человек, а уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,2 %», – сказал Абдулмуслимов.

Он также напомнил, что в рамках оказания государственной социальной помощи в республике было заключено 6 900 социальных контрактов, благодаря которым малоимущие граждане получили возможность организовать свою предпринимательскую деятельность, пройти профессиональное обучение, наладить подсобное хозяйство либо трудоустроиться.

В республике проводится работа по снижению неформальной занятости. В прошлом году было обеспечено оформление трудовых отношений с 32 тысячами граждан, имевших незарегистрированные доходы или работавших по найму без заключения договоров.

«В 2022 году проведена индексация размеров должностных окладов работников бюджетной сферы, а также социальных пособий. На 25 % увеличены размеры окладов и ставок заработной платы медицинских работников в учреждениях здравоохранения», – напомнил глава Кабмина.

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о предоставлении мер социальной поддержки пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми. Различные государственные пособия и компенсации в Дагестане получает уже 1 млн человек.

«В прошедшем году продолжалась работа по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Были приобретены 392 жилых помещения для детей-сирот, предоставлены жилищные сертификаты 245 ветеранам боевых действий в Афганистане, 240 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 20 участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также 5 участникам (вдовам участников) Великой Отечественной войны», – сказал Абдулмуслимов.