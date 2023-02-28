Премьер-министр РД: «Обеспечение здоровья дагестанцев – первоочередная задача власти»

В рамках XX сессии Народного Собрания РД председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о задачах в сфере здравоохранения.

«Обеспечение здоровья дагестанцев – первоочередная задача власти, в связи с чем сфера здравоохранения всегда остается в приоритете, в том числе и при формировании бюджета.

В рамках национального проекта “Здравоохранение” нами реализовывались 8 региональных проектов, по всем источникам обеспечено исполнение в объеме 4,2 млрд рублей (87%).

В прошлом году были приняты действенные меры по укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций», – отметил он в ходе своего выступления.

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что в рамках мероприятий госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» были приобретены 91 единица автомобильного транспорта в медицинские организации, а также 379 единиц медицинского оборудования.

«Из 8 запланированных на 2022 год объектов строительства обеспечен стопроцентный уровень готовности по 3 ФАПам и 1 врачебной амбулатории. Осуществлен капитальный ремонт 56 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, 4 объекта – на стадии завершения. Кассовое исполнение мероприятий Программы модернизации на 2022 год составило 1,4 млрд рублей (89%).

В рамках регионального проекта “Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи” в 2022 году осуществлено 176 вылетов санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 206 человек, из них 36 детей, на эти цели выделено 159 млн рублей», – сообщил председатель Правительства РД.

Также он отметил, что проводится работа по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

«В рамках реализации программы “Земский доктор” направлено в сельские медицинские организации 167 врачей и 23 фельдшера, которым предоставлены компенсационные выплаты. По программе “Развитие кадрового обеспечения” прошли обучение более 5,5 тыс. средних медицинских работников.

В результате обеспеченность населения врачами увеличилась с 33,6 до 34,5 на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками – с 82 до 83, врачами скорой медицинской помощи – с 5,1 до 5,9», – сказал он.

Кроме того, в ходе выступления было отмечено, что одним из приоритетных направлений работы является организация лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

«В 2022 году отпущено льготным категориям граждан лекарственных препаратов на 1,8 млрд рублей по 159 тыс. рецептам. В 2023 году средства на эти цели увеличены до 2,3 млрд рублей.

Организация качественной лекарственной помощи позволяет решать многие проблемы, связанные с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний.

Принимаемые меры способствовали снижению общей смертности по итогам 2022 года – с 6,3 до 5,1 случая на 1000 населения», – сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов.