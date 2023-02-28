«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов точно указал на достижения и “болевые точки” АПК региона и умело “приземлил” главные тезисы Послания Президента, перенес на Дагестан то, что хотел донести Владимир Владимирович Путин. Говоря о вопросах развития агропромышленного комплекса, Глава республики акцентировал внимание на важнейшей проблеме – обеспечении отрасли квалифицированными кадрами. Не секрет, что нам не хватает зоотехников, ветеринаров и много кого еще, и решение проблемы Сергей Алимович, как и Владимир Владимирович, увязал со средним профессиональным образованием. Он справедливо отметил, что наши вузы могут и должны выстроить вертикаль, которая будет готовить кадры, востребованные экономикой региона. От себя добавлю, что кадры для АПК в Дагестане куются не только в колледжах, но даже в некоторых школах. Мы знаем пример Сулейман-Стальского района, где в одной из сельских школ есть специализированные сельскохозяйственные классы. К сожалению, такие примеры единичные, и мы должны стремиться тиражировать этот опыт. В то же время Сергей Алимович четко заявил, что Дагестан сегодня не нуждается в импорте сельхозпродукции. И это факт! У нас действительно есть всё, и наша республика – важнейший элемент в системе продовольственной безопасности всей России. Это заслуга наших аграриев, науки, Минсельхозпрода РД, Правительства республики, федерального центра и, конечно, самого Главы региона», – сказал Абдурахман Абуриков.
Абдурахман Абуриков: «Глава Дагестана точно указал на достижения и “болевые точки” АПК региона»
- Автор Дарья
- 28 февраля, 2023. Вторник 11:14
Накануне Глава Дагестана Сергей Меликов в расширенном интервью подвел итоги Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Основные тезисы руководителя региона, касающиеся АПК, прокомментировал президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана (АФКОД), почетный фермер РФ Абдурахман Абуриков.
Последнее от Дарья
- Дагестанцы в числе победителей конкурса «Пробуждая сердца»
- Можно ли заболеть полиомиелитом от «живой» вакцины?
- Дагестанец Шамиль Лахиялов возобновил карьеру футболиста
- Ученые NASA: марсоходы не справились со следами микробов в пустыне Атакама
- В сети появился тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером