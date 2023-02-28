Абдурахман Абуриков: «Глава Дагестана точно указал на достижения и “болевые точки” АПК региона»

«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов точно указал на достижения и “болевые точки” АПК региона и умело “приземлил” главные тезисы Послания Президента, перенес на Дагестан то, что хотел донести Владимир Владимирович Путин. Говоря о вопросах развития агропромышленного комплекса, Глава республики акцентировал внимание на важнейшей проблеме – обеспечении отрасли квалифицированными кадрами. Не секрет, что нам не хватает зоотехников, ветеринаров и много кого еще, и решение проблемы Сергей Алимович, как и Владимир Владимирович, увязал со средним профессиональным образованием. Он справедливо отметил, что наши вузы могут и должны выстроить вертикаль, которая будет готовить кадры, востребованные экономикой региона. От себя добавлю, что кадры для АПК в Дагестане куются не только в колледжах, но даже в некоторых школах. Мы знаем пример Сулейман-Стальского района, где в одной из сельских школ есть специализированные сельскохозяйственные классы. К сожалению, такие примеры единичные, и мы должны стремиться тиражировать этот опыт. В то же время Сергей Алимович четко заявил, что Дагестан сегодня не нуждается в импорте сельхозпродукции. И это факт! У нас действительно есть всё, и наша республика – важнейший элемент в системе продовольственной безопасности всей России. Это заслуга наших аграриев, науки, Минсельхозпрода РД, Правительства республики, федерального центра и, конечно, самого Главы региона», – сказал Абдурахман Абуриков.