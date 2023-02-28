Собравшиеся обсудили следующие темы: прохождение отопительного периода 2022-2023 гг. на объектах электроэнергетики и газоснабжения региона, кассовое освоение бюджетных средств органами исполнительной власти республики и так далее.

Начиная совещание, премьер поделился итогами визита правительственной делегации в Азербайджан и рассказал, в каких сферах усилится сотрудничество в рамках «Плана мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой на 2023–2025 годы», подписанного на прошлой неделе.

«Особое внимание в нем уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций. Вместе с тем предполагается совместная работа в части развития транспортного коридора «Север-Юг», развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в области АПК, усовершенствование обеспечивающей инфраструктуры для улучшения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу РФ и Азербайджанской Республики», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.