ЗАМАНА - Реконструкцию 56 аварийных объектов газоснабжения проведут в Дагестане до конца 2023 года

Реконструкцию 56 аварийных объектов газоснабжения проведут в Дагестане до конца 2023 года

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28 февраля, 2023. Вторник 08:12
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Реконструкцию 56 аварийных объектов газоснабжения проведут в Дагестане до конца 2023 года
Вчера, 27 февраля, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось собрание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики.
Реконструкцию 56 аварийных объектов газоснабжения проведут в Дагестане до конца 2023 года

Собравшиеся обсудили следующие темы: прохождение отопительного периода 2022-2023 гг. на объектах электроэнергетики и газоснабжения региона, кассовое освоение бюджетных средств органами исполнительной власти республики и так далее.

Начиная совещание, премьер поделился итогами визита правительственной делегации в Азербайджан и рассказал, в каких сферах усилится сотрудничество в рамках «Плана мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой на 2023–2025 годы», подписанного на прошлой неделе.

 «Особое внимание в нем уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций. Вместе с тем предполагается совместная работа в части развития транспортного коридора «Север-Юг», развития культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в области АПК, усовершенствование обеспечивающей инфраструктуры для улучшения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу РФ и Азербайджанской Республики», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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