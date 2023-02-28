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Глава Дагестана дал интервью по итогам послания президента РФ Владимира Путина
- Автор Дарья
- 28 февраля, 2023. Вторник 01:08
Руководитель Дагестана Сергей Меликов дал подробное интервью директору ГТРК «Дагестан» Луизе Алихановой, в котором рассказал о реализации в регионе поручений Президента РФ, поддержке участников СВО, развитии экономики субъекта, возведении новых социальных объектов и так далее.
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