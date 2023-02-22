Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов поздравляет дагестанцев с Днем защитника Отечества

"Уважаемые военнослужащие, солдаты и офицеры!

Поздравляю всех Вас с днём защитника Отечества. Сегодня, когда наша страна вступила в противостояние с мировым злом под маской нацизма и откровенного фашизма, проповедуемого украинскими властями Вы - настоящие воины, доблестные солдаты! Вы – главная опора, надежда и гордость нашей Родины.

Именно благодаря вам, мы – многонациональный народ великого государства и могучей страны Россия, можем с уверенностью смотреть в завтрашний день. Будьте достойными своих предков – победителей германского фашизма - чумы 20 века! Пусть же вас, никогда не покидает вера в себя и в свои силы, пусть ваши внутренние и физические ресурсы будут неисчерпаемыми.

Помните, ребята, что у вас есть надёжный тыл, и скорее возвращайтесь домой", — обратился депутат.