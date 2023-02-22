«Кроме того, президент вышел с инициативой создать Государственный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Важно, что военнослужащие, мобилизованные и добровольцы получат возможность выезжать в краткосрочный отпуск. Еще один важный момент на который обратил особое внимание Владимир Владимирович Путин- это, что каждая семья должна быть в зоне постоянного внимания. Для нашего города, где есть оборонное предприятие, важным является и внимание президента к оборонно-промышленным предприятиям. АО «Концерн КЭМЗ» сегодня работает в три смены и наращивает производство продукции военного назначения, которая так необходима для нашей Победы над врагом»,- отметил мэр.
По его словам, мобилизованные и их семьи под постоянным вниманием властей города. Буквально два дня назад кизлярские депутаты побывали на передовой и передали нашим бойцам подарки, все необходимые вещи и письма детей и студентов.
«Наш штаб по сбору гуманитарной помощи бойцам на передовой и помощи семьям мобилизованных работает в постоянном режиме. Для нас сегодня поддержка военнослужащих и их семей самая важная задача и выступление Владимира Путина было пронизано именно мыслью, что вся страна поддерживает участников СВО. Важно понимать, что все предпринимаемые нашими врагами усилия против нашей страны, бьют по ним, а мы становимся только сильнее, крепче, патриотичнее. Наш народ перед лицом натовской угрозы только сплотился, что позволит нам не только обезопасить себя, но стать еще сильнее. Чем крепчает санционный маразм и пещерная русофобия, тем сильнее мы. А потому, очень важен и посыл президента об объединении всех политических сил. Вместе мы сила, а значит победа будет за нами», — сказал мэр.
Как подчеркнул Шувалов, Путин озвучил и целый блок мер поддержки экономики и граждан. Модернизацию сферы ЖКХ, куда в течение нескольких лет направят 4,5 трлн рублей Шувалов назвал крайне необходимой мерой. Как он отметил, именно эта сфера самая «болевая точка». «Очень порадовал оптимизм, подкрепленный реальными экономическими результатами. Мы верим в нашего Президента и видим, как он уверенно ведет страну к процветанию, уже сегодня обеспечивая ее безопасность, отодвигая врага от наших границ», — сказал мэр Кизляра.
Он как бывший работник сферы образования назвал своевременной мерой возвращение к советской системе образования. «Крайне важно вернутся к традиционной для нашей страны системе образования, которая на протяжении многих десятилетий показала свою эффективность. Использование лучших практики советской системы образования и опыт, накопленный за последние десятилетия позволит вновь сделать эту сферу лучшей в мире. Важным было заявление Главы государства о том, что студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить подготовку по действующим программам и что не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — отметил Шувалов.
Мэр Кизляра подчеркнул, что есть над чем работать на местах и стратегические решения Владимира Путина вселяют оптимизм, подтверждают чувство сплоченности и дают уверенность в завтрашнем дне.