Мэр Кизляра прокомментировал послание Владимира Путина

Очередное послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, прозвучавшее во вторник, 21 февраля мэр Кизляра Александр Шувалов назвал важнейшим историческим событием мирового масштаба. Как он подчеркнул, Глава нашего государства довел до всего мира самый важный момент – завершение специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

«Кроме того, президент вышел с инициативой создать Государственный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Важно, что военнослужащие, мобилизованные и добровольцы получат возможность выезжать в краткосрочный отпуск. Еще один важный момент на который обратил особое внимание Владимир Владимирович Путин- это, что каждая семья должна быть в зоне постоянного внимания. Для нашего города, где есть оборонное предприятие, важным является и внимание президента к оборонно-промышленным предприятиям. АО «Концерн КЭМЗ» сегодня работает в три смены и наращивает производство продукции военного назначения, которая так необходима для нашей Победы над врагом»,- отметил мэр.

По его словам, мобилизованные и их семьи под постоянным вниманием властей города. Буквально два дня назад кизлярские депутаты побывали на передовой и передали нашим бойцам подарки, все необходимые вещи и письма детей и студентов.

«Наш штаб по сбору гуманитарной помощи бойцам на передовой и помощи семьям мобилизованных работает в постоянном режиме. Для нас сегодня поддержка военнослужащих и их семей самая важная задача и выступление Владимира Путина было пронизано именно мыслью, что вся страна поддерживает участников СВО. Важно понимать, что все предпринимаемые нашими врагами усилия против нашей страны, бьют по ним, а мы становимся только сильнее, крепче, патриотичнее. Наш народ перед лицом натовской угрозы только сплотился, что позволит нам не только обезопасить себя, но стать еще сильнее. Чем крепчает санционный маразм и пещерная русофобия, тем сильнее мы. А потому, очень важен и посыл президента об объединении всех политических сил. Вместе мы сила, а значит победа будет за нами», — сказал мэр.

Как подчеркнул Шувалов, Путин озвучил и целый блок мер поддержки экономики и граждан. Модернизацию сферы ЖКХ, куда в течение нескольких лет направят 4,5 трлн рублей Шувалов назвал крайне необходимой мерой. Как он отметил, именно эта сфера самая «болевая точка». «Очень порадовал оптимизм, подкрепленный реальными экономическими результатами. Мы верим в нашего Президента и видим, как он уверенно ведет страну к процветанию, уже сегодня обеспечивая ее безопасность, отодвигая врага от наших границ», — сказал мэр Кизляра.

Он как бывший работник сферы образования назвал своевременной мерой возвращение к советской системе образования. «Крайне важно вернутся к традиционной для нашей страны системе образования, которая на протяжении многих десятилетий показала свою эффективность. Использование лучших практики советской системы образования и опыт, накопленный за последние десятилетия позволит вновь сделать эту сферу лучшей в мире. Важным было заявление Главы государства о том, что студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить подготовку по действующим программам и что не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — отметил Шувалов.

Мэр Кизляра подчеркнул, что есть над чем работать на местах и стратегические решения Владимира Путина вселяют оптимизм, подтверждают чувство сплоченности и дают уверенность в завтрашнем дне.