Первым премьер Республики Дагестан посетил полимерный завод «SOCAR Полимер», производящий полипропилен и полиэтилен высокой плотности.

Далее дагестанская делегация побывала на предприятии по производству листового стекла методом термоформования компании ЗАО «AzerFloat». Организация каждый год производит 8 млн квадратных метров стекла. Особое внимание там специалисты уделяют не только высокому качеству, но и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.