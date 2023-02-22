ЗАМАНА - Дагестан и Азербайджан обменяются опытом в промышленной сфере

Дагестан и Азербайджан обменяются опытом в промышленной сфере

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22 февраля, 2023. Среда 14:46
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Дагестан и Азербайджан обменяются опытом в промышленной сфере
В среду, 22 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил самые крупные промышленные организации Азербайджана.
Дагестан и Азербайджан обменяются опытом в промышленной сфере

Первым премьер Республики Дагестан посетил полимерный завод «SOCAR Полимер», производящий полипропилен и полиэтилен высокой плотности.

Далее дагестанская делегация побывала на предприятии по производству листового стекла методом термоформования компании ЗАО «AzerFloat». Организация каждый год производит 8 млн квадратных метров стекла. Особое внимание там специалисты уделяют не только высокому качеству, но и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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