Муфтий Дагестана прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил большое внимание первостепенным вопросам внутренней и внешней политики страны.

Но также значительная часть послания была посвящена вопросам развития экономики и социальной сферы. Это важно! В этом заложен настрой на мирную жизнь, который подчёркивают решения Президента относительно увеличения зарплат, выплаты детских пособий, поддержку получения базового образования, доступного здравоохранения и льготного жилья, а также решения проблем с дорогами в регионах и исполнение многих других жизненно важных для населения задач.

Конечно, было сказано о поддержке семьям ребят, которые сегодня вынуждены защищать страну.

Этим семьям с первого дня оказывают и должны оказывать помощь все наши благотворительные фонды.

Нам религиозным деятелям, духовным лицам важно, особенно в эти священные месяцы помолиться о защите страны, соотечественников, о том, чтобы все добрые помыслы Послания Президента скорее были претворены в жизнь наших граждан», - сказал муфтий Дагестана.