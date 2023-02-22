ЗАМАНА - Муфтий Дагестана прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Муфтий Дагестана прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Автор
22 февраля, 2023. Среда 14:20
|||
Муфтий Дагестана прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

Муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Афанди прокомментировал послание Президента Владимира Путина федеральному собранию.

Муфтий Дагестана прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию

«Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил большое внимание первостепенным вопросам внутренней и внешней политики страны.

Но также значительная часть послания была посвящена вопросам развития экономики и социальной сферы. Это важно! В этом заложен настрой на мирную жизнь, который подчёркивают решения Президента относительно увеличения зарплат, выплаты детских пособий, поддержку получения базового образования, доступного здравоохранения и льготного жилья, а также решения проблем с дорогами в регионах и исполнение многих других жизненно важных для населения задач.

Конечно, было сказано о поддержке семьям ребят, которые сегодня вынуждены защищать страну.

Этим семьям с первого дня оказывают и должны оказывать помощь все наши благотворительные фонды.

Нам религиозным деятелям, духовным лицам важно, особенно в эти священные месяцы помолиться о защите страны, соотечественников, о том, чтобы все добрые помыслы Послания Президента скорее были претворены в жизнь наших граждан», - сказал муфтий Дагестана.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top