ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Минэкономики Азербайджана провели встречу

Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Минэкономики Азербайджана провели встречу

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22 февраля, 2023. Среда 08:48
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Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Минэкономики Азербайджана провели встречу
В понедельник, 20 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил возможности торгово-экономического сотрудничества с руководителем Минэкономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Минэкономики Азербайджана провели встречу

Стороны обсудили следующие темы: реализация экономических перспектив в рамках двустороннего сотрудничества, укрепление связей в торговой, промышленной и инвестиционной сферах, расширение товарного оборота, развитие транспортного коридора «Север-Юг», взаимодействие в областях АПК и туризма, совместная работа в культурной и спортивной областях и так далее.

Начиная совещание, Абдулмуслимов озвучил, что в целом в республике фиксируется положительная динамика по основным экономическим направлениям. Одним из важных вопросов в связи со сложившейся политической ситуацией, как считает глава кабмина Дагестана, является развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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