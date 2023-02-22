Стороны обсудили следующие темы: реализация экономических перспектив в рамках двустороннего сотрудничества, укрепление связей в торговой, промышленной и инвестиционной сферах, расширение товарного оборота, развитие транспортного коридора «Север-Юг», взаимодействие в областях АПК и туризма, совместная работа в культурной и спортивной областях и так далее.

Начиная совещание, Абдулмуслимов озвучил, что в целом в республике фиксируется положительная динамика по основным экономическим направлениям. Одним из важных вопросов в связи со сложившейся политической ситуацией, как считает глава кабмина Дагестана, является развитие международного транспортного коридора «Север-Юг». Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.