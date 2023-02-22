Премьер совместно с сотрудниками Министерства экономики Азербайджана ознакомился с состоянием инфраструктуры пунктов пропуска на границе и оценил мероприятия по развитию одного из основных объектов, находящихся в створе международного транспортного коридора «Север-Юг» – пункта пропуска Яраг-Казмаляр.

Уточняется, что проектная пропускная способность в Яраг-Казмаляр составляет более 500 транспортных средств в сутки, в том числе грузовых, легковых и автобусов, в Тагиркент-Казмаляр – 200 транспортных средств в сутки. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.