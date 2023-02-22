ЗАМАНА - Премьер-министр РД ознакомился с ходом реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр

Премьер-министр РД ознакомился с ходом реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр

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22 февраля, 2023. Среда 08:29
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Премьер-министр РД ознакомился с ходом реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов во вторник, 21 февраля, в рамках рабочего визита в Азербайджан осмотрел логистический парк на пограничном пункте пропуска на границе России и Азербайджана — «Яраг-Казмаляр/Самур» и автопункт пропуска Тагиркент-Казмаляр (РФ) – Ханоба (Азербайджан).
Премьер-министр РД ознакомился с ходом реконструкции пункта пропуска Яраг-Казмаляр

Премьер совместно с сотрудниками Министерства экономики Азербайджана ознакомился с состоянием инфраструктуры пунктов пропуска на границе и оценил мероприятия по развитию одного из основных объектов, находящихся в створе международного транспортного коридора «Север-Юг» – пункта пропуска Яраг-Казмаляр.

Уточняется, что проектная пропускная способность в Яраг-Казмаляр составляет более 500 транспортных средств в сутки, в том числе грузовых, легковых и автобусов, в Тагиркент-Казмаляр – 200 транспортных средств в сутки. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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