Глава Дагестана прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в ежегодной церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию, которая прошла во вторник, 21 февраля, в Гостином дворе в Москве.

Мероприятие состоялось в традиционном формате: Владимир Путин говорил о положении в России, направлениях внутренней и внешней политики государства, которые являются основой для определения приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.

Комментируя Послание, руководитель Дагестана Сергей Меликов озвучил, что глава государства ответил почти на все вопросы, волнующие граждан: меры поддержки, развитие экономики, повышение уровня жизни россиян.

«Ожидаемо, большое внимание уделялось теме спецоперации и развития новых территорий страны. Акценты расставлены очень чётко. Россия начала спецоперацию для защиты безопасности нашей страны и жителей Донбасса, и сегодня государство готово взять на себя ответственность за новые регионы», — высказался Меликов.

Он заметил, что одно из предложений Путина – открытие специального государственного фонда помощи военнослужащим и их родным — уже успешно реализовано в Дагестане. Почти год назад в республике начал работу социальный фонд «Все вместе». И сегодня уже видна эффективность фонда — каждая семья получила выплаты.

«Я дал себе слово, что лично увижусь с родственниками каждого погибшего военнослужащего. Фронт, как отметил президент, сейчас проходит через сердца миллионов людей. По объемам гуманитарной помощи наша республика остаётся в числе лидеров по стране – уже направлено свыше 5 тысяч тонн! Очень приятно, что в своём выступлении наш президент так много внимания уделил этой работе, которая в Дагестане уже проводится», — озвучил глава Дагестана.

Он добавил, что Дагестан готов работать активнее по всем обозначенным президентом направлениям. «Как справедливо заметил президент, Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – одна страна, один большой народ. Правда за нами!» — подытожил Сергей Меликов.