ЗАМАНА - Депутат Государственной думы РФ Джамаладин Гасанов прокомментировал основные моменты послания Президента РФ

Депутат Государственной думы РФ Джамаладин Гасанов прокомментировал основные моменты послания Президента РФ

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22 февраля, 2023. Среда 03:10
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Депутат Государственной думы РФ Джамаладин Гасанов прокомментировал основные моменты послания Президента РФ

Комментируя сегодняшнее обращение Президента РФ к Федеральному Собранию, депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов назвал его знаковым событием мирового масштаба.

Депутат Государственной думы РФ Джамаладин Гасанов прокомментировал основные моменты послания Президента РФ

«Президент в своем обращении остановился на тех вопросах, которые так волнуют жителей нашей страны. Значительная часть была посвящена экономике, социальным вопросам, культуре, обороне страны, образованию и СВО. А также интеграции новых территорий.

Речь свою он начал с причин СВО. Как отметил глава государства, СВО направлена на ликвидацию угрозы от неонацистского режима в Киеве. Россия последовательно будет решать стоящие задачи.

Президент сказал очень верно про современный мир в котором не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и все остальные.

Он предложил создать специальный адресный фонд. Его задачей будет помощь семьям погибших военных и ветеранам СВО.

Президент также предложил ввести льготную аренду для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Ставка будет значительно ниже рыночной — существенную часть платы возьмет на себя государство. Он отметил, что за несколько лет необходимо подготовить миллион специалистов для электронной промышленности, робототехники, строительства, транспорта и других отраслей. Кстати, у нас в Дагестане также ощущается острая нехватка кадров в сфере ВПК. И подготовка на бесплатной основе таких работников было бы очень хорошим подспорьем.

Считаю прекрасным его предложение вернуть в вузы традиционную подготовку специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет.

Вся речь президента была направлена на защиту страны и на благосостояние народа», - сказал Гасанов.

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