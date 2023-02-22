ЗАМАНА - Министр образования и науки РД Яхья Бучаев прокомментировал послание Президента РФ

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев прокомментировал послание Президента РФ

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22 февраля, 2023. Среда 02:14
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Министр образования и науки РД Яхья Бучаев прокомментировал послание Президента РФ

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев отметил, что послание президента Федеральному Собранию было очень насыщенным.

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев прокомментировал послание Президента РФ

«В условиях такого беспрецедентного давления на нашу страну, президент в своем послании очень много внимания уделил социальной сфере и в частности, сфере образования.

Он акцентировал свое внимание на необходимости ускоренного развития модернизации среднего профессионального образования для того, чтобы в стране было подготовлено необходимое количество высококлассных компетентных специалистов в области радиоэлектроники, инженерии.

Кроме того, Владимир Путин уделил внимание необходимости модернизации сферы высшего образования для того, чтобы Россия и дальше развивала свой технологический суверенитет и также в условиях внешнего давления была не потребителем, а разработчиком всех самых новых современных критически важных технологий для развития, как и гражданского сектора экономики, так и обороноспособности нашей страны» - сказал Яхья Бучаев.

Также министра обрадовало, что президент отметил, что программа капитального ремонта школ теперь будет носить неограниченный по времени характер.

«Ежегодно Правительство РФ будет выделять средства на финансирование региональных расходов, на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, что очень важно на сегодня. К капитальному ремонту школ мы уже приступили, были большие проблемы с капремонтом детских садов и колледжей» - отметил он.

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