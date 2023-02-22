Премьер-министр РД: «Дагестан расширяет международное сотрудничество с соседями в целях исполнения поручений Президента»

В частности, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил значимость затронутой главой государства темы развития транспортного коридора "Север - Юг". Это, по словам Президента, откроет новые маршруты для делового сотрудничества с рядом стран Ближнего Востока. «Дагестан является важным звеном данного транспортного коридора. Мы уже сегодня работаем над задачей, поставленной Президентом страны. Республика Дагестан наращивает связи с прикаспийскими странами. Сегодня мы находимся по поручению главы республики Сергея Меликова с рабочим визитом в Азербайджане, где в том числе работаем над выработкой мер по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг». Это касается создания объектов логистики, сервисных центров на объектах данного транспортного коридора с привлечением бизнеса. Накануне мы провели соответствующую встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Кроме того, совместно с федеральными властями в настоящее время ведется работа по проектированию новой железнодорожной станции «Самур II» на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе. Это позволит сократить время обработки поездов и увеличить пропускную способность пограничного перехода на юге республики. Участие в развитии международного транспортного коридора является ключевым для наращивания транспортно-логистического и экспортного потенциала Каспийского региона, - подчеркнул он. Отдельно Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что высокой оценки Президента России в Послании удостоились российские аграрии. Владимир Путин отметил, что сельхозпроизводство в прошлом году показало двузначные темпы роста, российские аграрии собрали рекордный урожай. «Владимир Владимирович всегда отмечает, что для экономики России важнейшим звеном является агропромышленный комплекс, от которого зависит продовольственная безопасность населения. Дагестан занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации по производству плодов, овощей, риса, винограда, а также поголовью КРС и МРС. Отдельно Президент обратил внимание на рост урожая зерна. В Дагестане мы также идем в соответствии с общей тенденцией, нарастили объемы производства зерна до 486 тыс. тонн, что в сравнении с 2021 годом больше на 6,7%», -сказал Абдулмуслимов. Также значимыми для Дагестана являются заявления Президента о продолжении программы социальной газификации, сохранении темпов строительства социальных объектов, модернизации первичного звена здравоохранения. «Все озвученные инициативы и решения в сферах социальной политики, здравоохранения, образования и экономики являются крайне нужными и важными в сложившихся условиях. Предложенные меры поддержки нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан, в первую очередь семьям мобилизованных и принимающих участие в СВО на добровольной основе. Кроме того, особое внимание Президентом было уделено дальнейшему вектору развития России в условиях введённых санкций недружественными странами. Это был конкретный анализ международной ситуации, сложившейся в мире. Также были даны четкие посылы регионам, и мы, на своих местах, продолжаем работу в соответствии с приоритетами, расставленными Президентом страны» - заключил Председатель Правительства Дагестана.