Алим Темирбулатов принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию

После завершения мероприятия, Алим Темирбулатов прокомментировал основные темы, поднятые Руководителем государства в своем обращении.

«За время прямой линии Владимир Путин затронул ряд важных геополитических и социальных вопросов. В их числе особое внимание он уделил сегодняшней непростой ситуации в стране, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины по искоренению преступного неонацистского режима, подпитывающегося поддержкой Западной власти. Говоря об этом, Верховный Лидер отметил приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, подчеркнув, что, несмотря на то, что страна будет готова к испытаниям ядерного оружия, наносить удар такого разрушительного масштаба она первой не будет. Считаю данное решение Владимира Владимировича взвешенным и выверенным. В условиях сегодняшних реалий и ядерной угрозы со стороны США, Россия должна быть готова к подобным вызовам.

В своем Послании Владимир Путин также выразил слова благодарности участникам СВО, чья отвага и самоотверженность, вера в правое дело и безграничная любовь и преданность своей Родине, не вызывают ни малейшего сомнения в том, что Победа в этой нелегкой борьбе будет ZA нами! Большую роль в поддержке морального духа военных играют их семьи, которые верят в бойцов, в их силы и важность той миссии, что они выполняют. Единая поддержка всех жителей страны тоже вносит существенный вклад в борьбу за безопасность России. Я также хочу поблагодарить всех дагестанцев, в том числе и кайтагцев, находящихся сегодня на Украине, осознающих ответственность за Отечество и с честью исполняющих свой воинский долг!

В Послании был затронут и ряд вопросов, касающихся помощи семьям военнослужащих, развития вооруженных сил, экономики и бизнеса, повышения уровня образовательной системы, социальной поддержки детства и российских семей, «оздоровления» экологической ситуации в регионах.

Но в их числе хотел бы выделить особенно близкую в профессиональном плане мне тему — местного самоуправления, выполняющего ключевую роль в укреплении гражданского общества и решении повседневных проблем жителей страны, так как именно оно является самым близким к людям уровнем публичной власти.

От эффективности деятельности органов местного самоуправления зависит состояние и совершенствование социальной инфраструктуры городов и районов, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройство территорий и тд. Поэтому Президент в своем обращении выдвинул предложение о создании инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик в крупных, средних и небольших муниципалитетах. Уверен, что такая инициатива станет хорошим толчком для успешного развития местного самоуправления, что в свою очередь, благотворно повлияет и на повышение уровня развития страны в целом».