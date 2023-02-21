Заур Аскендеров: «Послание является руководством к действию всех органов власти, общества и бизнеса»

Главными темами Послания стали специальная военная операция, внешняя и внутренняя политика России, ее развитие в текущем периоде и стоящие перед страной и обществом задачи.

Комментируя Послание, Заур Аскендеров отметил: «Это была программная речь, которая не раз прерывалась аплодисментами стоя. Значит то, о чем говорил Президент, искренне затронуло всех присутствующих.

Послание является руководством к действию всех органов власти, общества и бизнеса.

Президент обозначил вектор наших дальнейших действий в зоне СВО, подчеркнув, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Глава государства объявил о принятом важном решении – создании государственного фонда, который будет заниматься помощью семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Причем эта помощь будет постоянной и к ней должны активно подключиться регионы. Здесь хочу сказать, что наши депутаты регулярно помогают семьям участников СВО, оказывают содействие в решении их проблем. Мы будем и дальше продолжать эту работу в новом формате.

Одним из ключевых заявлений Президента стало объявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях в нынешних условиях.

Что касается развития экономики страны, я обратил внимание на следующие тезисы: инвестирование 4,5 трлн рублей в строительство и ремонт систем ЖКХ, продолжение программы социальной газификации, которая теперь станет постоянной и увеличение МРОТ. Было сказано, что мощный импульс получит инфраструктура регионов, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть. Все это важно и для Дагестана.

Владимир Владимирович подчеркнул, что сегодняшняя стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи: расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Особое внимание он уделил международному коридору Север – Юг. В этом транспортном коридоре будет задействована и наша республика.

В Послании было уделено внимание строительству школ, детских дошкольных учреждений, ФАПов, капитальному ремонту колледжей. Президент отметил, что 250 миллиардов рублей предусмотрено на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Он поручил Правительству выделить дополнительно на эти цели еще 50 миллиардов рублей.

Депутаты Народного Собрания контролируют работу по строительству и капитальному ремонту социальных учреждений, и работа эта также будет продолжена.

Ряд предложений Главы государства потребует от региональных парламентов оперативных решений. Мы тщательно проанализируем все тезисы Послания для последующей их реализации», - подчеркнул Заур Аскендеров.