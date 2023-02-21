Татьяна Беляева: «В Послании Владимира Путина уже обозначены пути решения поставленных задач»

Говоря о приоритетах в здравоохранении, министр отметила, что медики должны стремиться не просто отчету в цифрах, о том, что сделано, а именно в том, что каждому пациенту в том числе в высокогорных районах бала оказана качественная медицинская помощь, чтобы она была доступна для них. И этому безусловно способствует модернизация программы первичного звена здравоохранения.

«В послании перед нами не только поставлены конкретные задачи, в них, в большинстве своем обозначены пути их решения», — сказала Беляева.