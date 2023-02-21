ЗАМАНА - Татьяна Беляева: «В Послании Владимира Путина уже обозначены пути решения поставленных задач»

Татьяна Беляева: «В Послании Владимира Путина уже обозначены пути решения поставленных задач»

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21 февраля, 2023. Вторник 19:32
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Татьяна Беляева: «В Послании Владимира Путина уже обозначены пути решения поставленных задач»

Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, комментируя Послание Президента России Владимира Путина - Федеральному Собранию РФ, отметила, что финансирование нацпроектов не уменьшится, несмотря на сложную политическую ситуацию.

Татьяна Беляева: «В Послании Владимира Путина уже обозначены пути решения поставленных задач»

Говоря о приоритетах в здравоохранении, министр отметила, что медики должны стремиться не просто отчету в цифрах, о том, что сделано, а именно в том, что каждому пациенту в том числе в высокогорных районах бала оказана качественная медицинская помощь, чтобы она была доступна для них. И этому безусловно способствует модернизация программы первичного звена здравоохранения.

«В послании перед нами не только поставлены конкретные задачи, в них, в большинстве своем обозначены пути их решения», — сказала Беляева.

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