ЗАМАНА - Магомед Магомедов «Мы уверены - Россия никогда не бросит тех, кто встал на её защиту»

Магомед Магомедов «Мы уверены - Россия никогда не бросит тех, кто встал на её защиту»

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21 февраля, 2023. Вторник 19:32
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Магомед Магомедов «Мы уверены - Россия никогда не бросит тех, кто встал на её защиту»

В своем обращении Федеральному собранию Владимир Путин одной из основных тем выделил специальную военную операцию. Комментируя ситуацию вокруг СВО, глава государства подчеркнул важность поддержки военнослужащих и семей погибших бойцов. Так, Президент предложил создать специальный государственный фонд, который будет оказывать точечную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, а также закрепить за каждой семьей погибшего и ветераном персонального соцработника, который будет решать имеющие у них вопросы.

Магомед Магомедов «Мы уверены - Россия никогда не бросит тех, кто встал на её защиту»

Директор Республиканского информационного агентства «Дагестан» Магомед Магомедов отметил, что послание Президента привлекло повышенное внимание российского общества и, традиционно определило ориентиры страны.

«Среди поднятых Владимиром Путиным вопросов я обратил внимание на ряд очень важных тезисов. Во-первых, определенное возвращение к советской системе образования, и у этого есть логичный мотив: интеграция Российской системы образования в западную, так называемую «Болонскую» так и не дала прорывных результатов, тогда как в багаже советской школы уникальные достижения: мы покорили атом, мы покорили космос и стали ведущим государством в мире. Россия - социально ориентированное государство. Об этом говорит и решение Владимира Путина закрепить за каждой семьей участника СВО социального работника. Страна ни при каких обстоятельствах не бросит тех, кто встал на её защиту и оказал поддержку», - подчеркнул Магомед Магомедов.

Среди наиболее важных заявлений директор РИА «Дагестан» отметил приостановку действия договора СНВ-3, из которого «коллективный запад» практически вышел. «Россия расправляет плечи и меняет порядок мироустройства», - говорит Магомед Магомедов.

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