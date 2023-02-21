Магомед Магомедов «Мы уверены - Россия никогда не бросит тех, кто встал на её защиту»

В своем обращении Федеральному собранию Владимир Путин одной из основных тем выделил специальную военную операцию. Комментируя ситуацию вокруг СВО, глава государства подчеркнул важность поддержки военнослужащих и семей погибших бойцов. Так, Президент предложил создать специальный государственный фонд, который будет оказывать точечную помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, а также закрепить за каждой семьей погибшего и ветераном персонального соцработника, который будет решать имеющие у них вопросы.

Директор Республиканского информационного агентства «Дагестан» Магомед Магомедов отметил, что послание Президента привлекло повышенное внимание российского общества и, традиционно определило ориентиры страны.

«Среди поднятых Владимиром Путиным вопросов я обратил внимание на ряд очень важных тезисов. Во-первых, определенное возвращение к советской системе образования, и у этого есть логичный мотив: интеграция Российской системы образования в западную, так называемую «Болонскую» так и не дала прорывных результатов, тогда как в багаже советской школы уникальные достижения: мы покорили атом, мы покорили космос и стали ведущим государством в мире. Россия - социально ориентированное государство. Об этом говорит и решение Владимира Путина закрепить за каждой семьей участника СВО социального работника. Страна ни при каких обстоятельствах не бросит тех, кто встал на её защиту и оказал поддержку», - подчеркнул Магомед Магомедов.

Среди наиболее важных заявлений директор РИА «Дагестан» отметил приостановку действия договора СНВ-3, из которого «коллективный запад» практически вышел. «Россия расправляет плечи и меняет порядок мироустройства», - говорит Магомед Магомедов.