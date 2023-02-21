Руководитель Этномедиахолдинга Арсен Юсупов прокомментировал необходимость возвращения к традиционной системе высшего образования

«Как и многие жители нашей многонациональной России, я с большим вниманием слушал Послание Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию РФ.

Отозвалось все – и блок, связанный с внешней политикой нашей страны, и то, что было сказано о поддержке культуры, науки, здравоохранения, молодых семей, малообеспеченных слоев населения и так далее. Но более всего меня порадовали слова о поддержке нашей науки, и, конечно же, о необходимости возвращения к традиционной системе высшего образования.

Именно система российского образования, причем от дошкольной до высшей, остается в последние 20-30 лет предметом постоянного внимания запада. У нас, безусловно, хотят отнять то, чем мы сильны – наше образование, нашу систему воспитания подрастающего поколения и в целом весь алгоритм становления личности.

Образование и воспитание – эта та почва, тот фундамент, на котором строится дальнейшее мировоззрение человека, его ценности и вся его сознательная жизнь.

Поэтому с возвратом к, скажем так, «советской» системе высшего образования я думаю мы вернемся к чему-то правильному и цельному, не отяжеленному новомодными идеями, которые, по сути, тянут нашу высшую школу совершенно не в ту сторону», — высказался главред «Замана».