ЗАМАНА - «Миллион специалистов рабочих профессий надо подготовить за 5 лет» – Президент РФ

«Миллион специалистов рабочих профессий надо подготовить за 5 лет» – Президент РФ

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21 февраля, 2023. Вторник 15:55
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«Миллион специалистов рабочих профессий надо подготовить за 5 лет» – Президент РФ

 В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин коснулся темы образования и науки, в том числе подготовки кадров и развития программы «Специалитет».

«Миллион специалистов рабочих профессий надо подготовить за 5 лет» – Президент РФ

«Задача конкретная – за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства, ОПК, атомной и других отраслей – ключевых, для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны», – сказал Путин.

Президент также отметил, что в системе высшего образования назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех сферах жизни. «Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий», – заявил президент.

В связи с этим Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России – базовой подготовке специалистов с высшим образованием; срок обучения варьировать от 4 до 6 лет; при необходимости обеспечить для студента прохождение магистратуры или ординатуры, и в отдельную категорию выделить аспирантуру – где проходит подготовка специалистов для сферы науки.

Переход должен быть плавным – резюмировал президент.

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