Владимир Путин: «Банки России работают стабильно и со стабильным запасом прочности»

«Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности. В 2022 году объем банковских кредитов корпоративному сектору вырос. Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован. Причем вырос на 14%», – сказал Путин во вторник. По его словам, это больше, чем в 2021 году, «без всякой военной операции». Говоря о кредитах, глава государства заявил, что для реального сектора экономики страны они должны стать доступнее. «С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике, а значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее», – выступил президент.