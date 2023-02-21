ЗАМАНА - Владимир Путин: «Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии»

Владимир Путин: «Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии»

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21 февраля, 2023. Вторник 15:27
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Владимир Путин: «Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии»

На ежегодном послании Федеральному собранию России президент РФ Владимир Путин рассказал о важности систем образования отечественной культуры.

Владимир Путин: «Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии»

«Для укрепления наших общих ценностей, национальной идентичности крайне важны системы образования отечественной культуры. Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, института развития интернета и другие инструменты, государство будет поддерживать все формы творческого поиска: современное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях, культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества.

Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания. То, что дает людям ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой, великой России», – заявил президент.

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