Владимир Путин: «Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии»

«Для укрепления наших общих ценностей, национальной идентичности крайне важны системы образования отечественной культуры. Используя ресурсы Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, института развития интернета и другие инструменты, государство будет поддерживать все формы творческого поиска: современное и традиционное искусство, реализм и авангард, классику и новаторство. Дело не в жанрах и направлениях, культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества.

Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания. То, что дает людям ощутить взаимосвязь прошлого и настоящего, связать это с будущим, ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, образовательному пространству многовековой, великой России», – заявил президент.