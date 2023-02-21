ЗАМАНА - Владимир Путин: «Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%»

Владимир Путин: «Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%»

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21 февраля, 2023. Вторник 15:14
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Владимир Путин: «Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%»

По оценкам, уже во 2 квартале 2023 года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%, высказался Владимир Путин 21 февраля в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин: «Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%»

Он напомнил, что в некоторых странах Евросоюза уровень инфляции заметно выше показателей России. «В Европе уже 17%, 12%, 20%. У нас - 4% почти, ну, 5% - там Центральный банк и Минфин между собой разбираются, но приближено будет к целевому показателю», – сказал Путин.

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