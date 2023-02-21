Владимир Путин: «Инфляция в России во втором квартале 2023 года приблизится к целевому уровню в 4%»

Автор Дарья |||

По оценкам, уже во 2 квартале 2023 года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%, высказался Владимир Путин 21 февраля в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.