«Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7 процента, а сейчас 3,7 процента», — отметил он.
Президент РФ заявил о снижении безработицы в стране
- Автор Дарья
- 21 февраля, 2023. Вторник 13:51
Россия смогла добиться снижения безработицы, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Последнее от Дарья
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с Днём защитника Отечества
- Артисты Даргинского театра имени О. Батырая провели праздничный концерт в селе Новые Викри Дахадаевского района
- Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем защитника Отечества
- Команда экспертов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова приехала в Дагестан
- В Махачкале встретили яркую красочную Масленицу