ЗАМАНА - Президент РФ заявил о снижении безработицы в стране

Президент РФ заявил о снижении безработицы в стране

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21 февраля, 2023. Вторник 13:51
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Президент РФ заявил о снижении безработицы в стране

Россия смогла добиться снижения безработицы, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент РФ заявил о снижении безработицы в стране

«Рынок труда стал более комфортным, чем был ранее. До пандемии была безработица 4,7 процента, а сейчас 3,7 процента», — отметил он.

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