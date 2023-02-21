ЗАМАНА - Путин предложил открыть госфонд для помощи родным погибших участников СВО

Путин предложил открыть госфонд для помощи родным погибших участников СВО

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21 февраля, 2023. Вторник 13:44
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Путин предложил открыть госфонд для помощи родным погибших участников СВО

Президент РФ Владимир Путин в процессе оглашения послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин предложил открыть госфонд для помощи родным погибших участников СВО

Путин уточнил, что задачей такого фонда станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов, ветеранов СВО. Кроме того, он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курорт реабилитации, помогать в образовании, заметил Путин.

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник — координатор», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что создание специального госфонда для семей погибших бойцов СВО не снимает ответственность с остальных структур. «Структуры фонда должны быть развернуты до конца года во всех регионах страны», — добавил президент России.

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