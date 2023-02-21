ЗАМАНА - Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды для специалистов одной области

Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды для специалистов одной области

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21 февраля, 2023. Вторник 13:32
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Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды для специалистов одной области

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников одной сферы — предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды для специалистов одной области

В своей речи президент отметил вклад сотрудников сектора и пообещал развивать гарантии для таких трудовых коллективов. «Предлагают запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — завил Путин.

Глава государства уточнил, что обсуждал запуск программы с правительством и дал соответствующее поручение. Он также попросил не затягивать со строительство такого жилья. В первую очередь программу будут реализовать в индустриальных центрах.

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