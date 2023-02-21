ЗАМАНА - Президент РФ поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

Президент РФ поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

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21 февраля, 2023. Вторник 12:36
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Президент РФ поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция доступна на Rutube.

Президент РФ поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации

Российский лидер подчеркнул, что военкоры «рискуют жизнью на передовой, чтобы рассказать всему миру правду».

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