Российский лидер подчеркнул, что военкоры «рискуют жизнью на передовой, чтобы рассказать всему миру правду».
Президент РФ поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне спецоперации
- Автор Дарья
- 21 февраля, 2023. Вторник 12:36
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военных корреспондентов за работу в зоне СВО. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляция доступна на Rutube.
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