ЗАМАНА - Глава Дагестана примет участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию

Глава Дагестана примет участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию

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21 февраля, 2023. Вторник 09:52
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Глава Дагестана примет участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию

Об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.

Глава Дагестана примет участие в церемонии оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию

Стоит напомнить, что 21 февраля президент России обратится с посланием Федеральному Собранию. Это обращение Владимира Путина Федерации к парламенту, посвященное положению в стране и основным направлениям внутренней и внешней политики.

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