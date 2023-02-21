«21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — заявил Песков.
Вчера, 20 февраля, пресс-секретарь сообщил, что Путин все еще работает над посланием. Степень готовности текста Кремль не уточнил.
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию. Об этом ранее рассказал представителям СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«21 февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — заявил Песков.
Вчера, 20 февраля, пресс-секретарь сообщил, что Путин все еще работает над посланием. Степень готовности текста Кремль не уточнил.
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