Азербайджан и Дагестан подписали План мероприятий по развитию сотрудничества в экономической и гуманитарной областях

В рамках рабочей поездки в Азербайджан глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 20 февраля, встретился с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

В процессе встречи они подписали План мероприятий по развитию основных направлений сотрудничества между Дагестаном (Российская Федерация) и Азербайджаном на 2023-2025 годы.

Особое внимание в Плане мероприятий уделено развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций. Также план предполагает совместную работу в части развития транспортного коридора «Север-Юг»; развития культурно-гуманитарных связей между жителями двух республик; взаимодействия в областях агропромышленного комплекса; усовершенствования обеспечивающей инфраструктуры для улучшения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу России и Азербайджана; принятия мер по организации регулярного авиасообщения по маршруту Баку-Махачкала- Баку и так далее.

Также они запланировали организацию мероприятий в рамках празднований 100-летнего юбилея классика поэзии Расула Гамзатова в Азербайджане, 100-летия лидера Азербайджана Гейдара Алиева и памяти государственного деятеля Азиза Алиева в Дагестане. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.