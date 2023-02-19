ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил Александра Орехова с присвоением звания генерал-майора

Премьер-министр РД поздравил Александра Орехова с присвоением звания генерал-майора

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19 февраля, 2023. Воскресенье 01:29
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Премьер-министр РД поздравил Александра Орехова с присвоением звания генерал-майора

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил руководителя Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РД Александра Орехова с присвоением званием генерал-майора. Соответствующее постановление подписано Президентом России 17 февраля.

Премьер-министр РД поздравил Александра Орехова с присвоением звания генерал-майора

«Уважаемый Александр Леонидович! Был искренне рад тому, что Ваши профессиональные и человеческие качества, огромный жизненный опыт и талант руководителя, безупречное и преданное служение Родине достойно оценены в решении Президента России. Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов, дальнейших успехов в служебной детальности и новых профессиональных достижений на благо страны!», — обратился Абдулмуслимов.

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