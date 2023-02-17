ЗАМАНА - На реке Аварское Койсу до конца 2028 года начнет работу Могохская гидроэлектростанция

На реке Аварское Койсу до конца 2028 года начнет работу Могохская гидроэлектростанция

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17 февраля, 2023. Пятница 16:44
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На реке Аварское Койсу до конца 2028 года начнет работу Могохская гидроэлектростанция
Заседание на тему возведения Могохской гидроэлектростанции на реке Аварское Койсу прошло вчера, 16 февраля, под руководством главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.
На реке Аварское Койсу до конца 2028 года начнет работу Могохская гидроэлектростанция

Собравшиеся обсудили тему предоставления земельного участка для строительства ГЭС, ввод в эксплуатацию которой должен состояться в 2028 году.

Начиная заседание, премьер напомнил, что 22 декабря минувшего года руководитель Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления – гендиректор корпорации «РусГидро» Виктор Хмарин подписали договор о реализации на территории региона проекта по возведению Могохской ГЭС.

«Это крайне важное событие для республики, можно сказать историческое. О возможностях данного направления Меликов говорил, когда выступал в парламенте в 2021 году. Дагестан развивается, из года в год увеличивается потребление электроэнергии, поэтому открытие новых генерирующих мощностей сегодня позволит улучшить надежность энергосистемы республики, сбалансировать ее структуру», — высказался глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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