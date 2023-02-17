ЗАМАНА - Кадастровую оценку 820 000 объектов недвижимости планируют провести в 2023 году в Дагестане

Кадастровую оценку 820 000 объектов недвижимости планируют провести в 2023 году в Дагестане

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17 февраля, 2023. Пятница 11:12
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Кадастровую оценку 820 000 объектов недвижимости планируют провести в 2023 году в Дагестане
Вчера, 16 февраля, на собрании дагестанского правительства была обсуждена тема проведения государственной кадастровой оценки в республике.
Кадастровую оценку 820 000 объектов недвижимости планируют провести в 2023 году в Дагестане

Премьер напомнил, что от результатов государственной кадастровой оценки зависят многие параметры, например, размеры некоторых налогов, арендной платы за земельный участок, стоимости при его продаже и так далее.

Далее он озвучил, что перед Министерством имущества поставлена четкая цель – обеспечить максимально честную оценку.

«Споры и разбирательства в данной области не утихают: крайне много судебных тяжб и обращений жителей. Много писем поступает и в мой адрес. Эти вопросы напрямую влияют на состояние бизнеса, социальную стабильность и в конечном итоге, разумеется, на деловую активность и налоговые поступления.

Конечно же, в этой работе очень многое зависит от Дагтехкадастра, от экспертов-оценщиков, от местных властей, а также от нашей организованности и компетентности, как на региональном, так и на местном уровнях.

В целом по итогам минувшего года определена кадастровая стоимость больше 1 млн объектов недвижимости, а в 2023 году предстоит оценить еще 820 000 объектов», — выступил глава кабмина региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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