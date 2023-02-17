В церемонии также участвовали заместитель главы кабмина республики Абдурахман Махмудов и руководитель Минтруда региона Мурад Казиев.

Слово для торжественного открытия взял Абдулмуслимов, озвучивший, что модернизация Центра была осуществлена в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», который реализуется в регионе с минувшего года.

«Сегодня мы открываем первый центр занятости в Дагестане, который организован в новом формате. Напомню, что в 2022 году мы начали комплексную модернизацию всей службы занятости региона.

Так, в Махачкалинском центре занятости проведен серьезный ремонт помещений, переоснащение рабочих мест, осуществлено переобучение специалистов. В данный момент в центре работает 40 человек, организовано 8 окон приема», — выступил премьер. Подробнее можно прочитать на сайте дагестанского правительства.