ЗАМАНА - Центр общения старшего поколения открылся на площадке дагестанского Социального фонда

Центр общения старшего поколения открылся на площадке дагестанского Социального фонда

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17 февраля, 2023. Пятница 08:23
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Центр общения старшего поколения открылся на площадке дагестанского Социального фонда
В четверг, 16 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в торжественной церемонии открытия первого в регионе Центра общения старшего поколения, который находится на базе клиентской службы Социального фонда Дагестана в Махачкале.
Центр общения старшего поколения открылся на площадке дагестанского Социального фонда

Мероприятие стартовало с традиционной церемонии разрезания красной ленты, после которой Управляющий Социального фонда Магомед Исаев организовал для Абдулмуслимова и других почетных гостей экскурсию по центру.

В процессе экскурсии премьеру рассказали, что в центре будут проводиться различные тематические встречи, беседы, конкурсы, обучающие занятия. Посетители смогут играть в настольные игры, смотреть фильмы, повысить финансовую и компьютерную грамотность. С гостями будет обеспечена обратная связь для корректировки программы, дабы каждый пенсионер мог найти для себя занятие.

Как заметил Исаев, данная площадка подходит для людей зрелого возраста, которые планируют продолжать активный образ жизни, получать новые знания и яркие эмоции, а в Махачкале их проживает около 125 000 человек.

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