ЗАМАНА - Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»

Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»

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15 февраля, 2023. Среда 19:19
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Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»

Узлипат Гасанова, доктор филологических наук прокомментировала Указ Главы Дагестана об увековечивании памяти видного государственного и общественного деятеля Магомедали Магомедова.

Узлипат Гасанова «Указ об увековечивании памяти Магомедали Магомедова — яркий пример преемственности поколений»

«Не раз президент страны называл обеспечение связи и преемственности поколений ключевой задачей. Все главы нашей республики в разное время советовались с Магомедали Магомедовичем по рабочим вопросам, чтобы внести вклад в укрепление страны, а теперь решили увековечить память о нем. Что как не это является ярким примером той самой преемственности и благодарности за значительный вклад в историю своего народа, республики и страны в целом», –– уверен эксперт. 

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