Аминат Абдулманапова: «Магомедали Магомедов для меня — пример мудрости»

«Магомедали Магомедов был для меня примером мужественности и мудрости. Рад, что глава республики издал указ об увековечивании его памяти. О таких людях должны говорить ещё сотни лет после нас. Достойный сын своего народа. Для нашей семьи это очень приятная новость, мы уважали его, следили за его деятельностью на благо республики», — считает Абдулманапова.