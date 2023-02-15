Организация исполнения наказания в виде принудительных работ на территории Республики Дагестан

Цель совместной пресс-конференции: разъяснение населению Республики Дагестан оснований и целей назначения наказания в виде принудительных работ, в том числе с точки зрения социальной адаптации осужденных, активизации возмещения причиненного преступлением ущерба.

Цель совместной пресс-конференции: разъяснение населению Республики Дагестан оснований и целей назначения наказания в виде принудительных работ, в том числе с точки зрения социальной адаптации осужденных, активизации возмещения причиненного преступлением ущерба.

Какие изменения за последние годы произошли в уголовном законодательстве?



Принудительные работы как альтернативный вид наказания является шагом к гуманизации уголовного законодательства, в связи с тем, что появляется альтернативный, более мягкий вид наказания по отношению к такому виду наказания, как лишение свободы, однако более строгий, чем обязательные и исправительные работы.

С 1 января 2017 года в Российской Федерации применяется новый вид уголовного наказания в виде принудительных работ. Принудительные работы - вид уголовного наказания, не связанного с изоляцией осужденных от общества и альтернативного лишению свободы. Целью принудительных работ является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду.

Какую роль играет наказание в виде принудительных работ с точки зрения социальной адаптации осужденных к лишению свободы? В чем же роль принудительных работ в профилактике правонарушений осужденных?



В соответствии с ч. 2 ст.80 УК РФ замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может быть произведена, только если осужденный уже отбыл определенный срок наказания. В зависимости от состава и категории преступления осужденный должен отбыть не менее 1/3 или 2/3, 3/4 части срока.

Ходатайство или представление о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием рассматривается судом по месту отбытия наказания осужденным.

Такое основание для освобождения от наказания используется администрацией мест лишения свободы в качестве поощрительной меры за хорошее поведение, что прямо предусмотрено в ч. 4 ст.113 УИК РФ.

В то же время, обратиться в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием вправе: осужденный; адвокат осужденного; законный представитель осужденного.

И также немаловажную роль в вопросе о замене неотбытой части наказания более мягким является характеристика осужденного по месту отбывания наказания, нарушал ли он режим содержания, участвует ли с культурно-массовых мероприятиях, трудится ли на производстве, также характеристики психологов тоже играют немаловажную роль в этом.

Всеми проставленными документами руководствуется суд при вынесении своего решения. Одной из форм профилактического воздействия на осужденного в данном случае является социальная адаптация, ресоциализация осужденных. Мы помогаем им найти работу, соблюдать установленный распорядок дня. Осужденный может проводить время со своими близкими, быть рядом с семьей. В данном случае трудоустройство и контроль с нашей стороны помогает осознать, что необходимо жить правильно. Кроме того, наши осужденные, которые находятся в УФИЦ при КП-8, сами осознают и идут на путь исправления.

Что представляет собой наказание в виде принудительных работ?

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 80 УК РФ.

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 55 - летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а также военнослужащим. (Статья 53.1 УК РФ).

Как отбывается наказание в виде принудительных работ и что представляет собой исправительный центр?



Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. (Статья 60.1 УИК РФ).

Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр. (Статья 60.3 УИК РФ).

В исправительных центрах действуют правила внутреннего распорядка исправительных центров.

Осужденным к принудительным работам, не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка исправительных центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр.

Осужденным к принудительным работам, не имеющим взысканий, администрацией учреждения по их заявлению на основании постановления начальника исправительного центра разрешается выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска. (Статья 60.4 УИК РФ).

Осужденные к принудительным работам могут приобретать продукты питания, вещи, предметы первой необходимости и другие промышленные товары в организациях розничной торговли, а также в интернет-магазинах. Приобретение указанных товаров осуществляется осужденными в личное время согласно распорядку дня осужденных, либо при возвращении с работы с разрешения начальника ИЦ (Приказ МЮ РФ от №110 от 04.07.2022).

Исправительный центр:

Исправительный центр представляет собой общежитие. В исправительном центре для осужденных имеются спальные помещения, кухня, прачечная, комната воспитательной работы, молельная комната, они находятся под наблюдением и контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В общежитиях исправительных центров осужденным к принудительным работам предоставляются индивидуальные спальные места и постельные принадлежности. Норма жилой площади в расчете на одного осужденного к принудительным работам составляет четыре квадратных метра.

Вопрос: Какие ограничения есть у таких осужденных?

Осужденные к принудительным работам обязаны:выполнять требования действующего законодательства;соблюдать распорядок дня осужденных и правила проживания в ИЦ;бережно относиться к имуществу ИЦ и другим видам имущества;участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству, в том числе уборке помещений и его территории. (Приказ МЮ РФ от №110 от 04.07.2022).

Что насчет трудоустройства? В каких сферах есть перспектива трудоустройства осужденных к принудительным работам?

Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии со статьями 60.7, 60.8, 60.9, и 60.10 УИК РФ.

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИЦ, и не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством РФ, за исключением правил приема на работу, перевода на другую работу и увольнения с работы.

В период отбывания принудительных работ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 календарных дней предоставляется администрацией организации, в которой работает осужденный к принудительным работам, по согласованию с администрацией исправительного центра.

На территории Республики Дагестан функционирует УФИЦ при ФКУ КП-8 с лимитом наполнения 75 мест (мужчины), расположенный в г. Кизилюрт. Осужденные трудятся на различных предприятиях г. Кизилюрт. Интерес со стороны предпринимателей есть, поскольку такой работник не может отказаться от предложенной ему работы. Такие работники обязательны и пунктуальны. Осужденные в основном заняты в сферах деятельности, не требующего какой-либо специальности (грузчики, разнорабочие, сборщики мебели и д.р.). После рабочего дня они отправляются не домой, а в участок, функционирующий как исправительный центр.

Вопрос: Есть ли гарантия, что осужденным будет гарантирована достойная зарплата? И каков размер выплат от тех осужденных, которые уже отбывают или отбыли принудительные работы?

В соответствии с действующим законодательством заработная плата осужденных к принудительным работам должна быть не ниже минимального размера оплаты труда (с 01.01.2023 – 16 242 руб.). Мы стараемся, чтобы заработная плата была выше МРОТ, на сегодняшний день средняя зарплата осужденных составляет около 18 000 рублей.