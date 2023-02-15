ЗАМАНА - Руководитель Дагестана провел собрание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

Руководитель Дагестана провел собрание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

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15 февраля, 2023. Среда 08:20
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Руководитель Дагестана провел собрание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

Во вторник, 14 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Руководитель Дагестана провел собрание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

Собравшиеся обсудили реализацию госпрограммы России «Национальная система пространственных данных».

Стоит напомнить, что Дагестан отобрали среди регионов СКФО как пилотный субъект для внедрения единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Реализация проекта стартовала в минувшем году при участии Управления Росреестра по РД.

Платформа будет содержать открытые сведения о территории, в том числе информацию о земле и недвижимости.

Как заявил Меликов, реализация данной государственной программы повысит инвестпривлекательность республики и темпы реализации национальных проектов.

Первоочередной целью он обозначил определение границ населенных пунктов и территориальных зон. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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