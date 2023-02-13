ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана посетил конференцию «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Дагестана посетил конференцию «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге

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13 февраля, 2023. Понедельник 08:14
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Премьер-министр Дагестана посетил конференцию «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге
В пятницу, 10 февраля, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на пленарной сессии, которая состоялась в рамках Первой федеральной конференции партнеров в области малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Дагестана посетил конференцию «Малому бизнесу – большую полку» в Санкт-Петербурге

Спикерами мероприятия стали следующие политические и общественные деятели: Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, президент Х5 Group Екатерина Лобачева, статс-секретарь – заместитель главы Миепромышленности России Виктор Евтухов, начальник ФАС РФ Максим Шаскольский, гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич и другие.

Начал пленарную сессию Андрей Яцкин, подчеркнувший важность проводимой конференции и отметивший актуальность разработки алгоритмов продажи продукции локальных сельхозтоваропроизводителей в крупных торговых точках.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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