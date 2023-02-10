ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

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10 февраля, 2023. Пятница 15:53
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Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

Депутат Государственной Думы России Гасанов Джамаладин Набиевич, пребывая в Дагестане в рамках депутатской региональной недели, провел встречу с руководителем Дахадаевского района Магомедом Абдулкадыровым.

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

Стоит напомнить, что осенью 2022 года Джамаладин Набиевич совместно командой своих помощников побывал в Дахадаевском районе. На встречах с руководством администрации, жителями и активом района были озвучены самые важные и срочные вопросы района.

На встрече с недавно избранным новым Главой района Магомедом Абдулкадырововым депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. снова вернулся к тем вопросам.

Много внимания на встрече было уделено перспективам развития туристической сферы в районе. Джамаладин Набиевич ознакомил делегацию Дахадаевского района с ключевыми положениями нацпроекта «…Туризм и индустрия гостеприимства»:

«…На недавнем совещании правительства Президент России Владимир Владимирович Путин еще раз указал на важность ускоренного развития внутреннего туризма и поэтому Правительство РФ принимает все возможные усилия, направленные на создание необходимой, для этого инфраструктуры. Это дороги, водоснабжение, электричество. Это различные субсидии и льготы тем предпринимателям и меценатам кто готов вложиться строительство различных туристических объектов и в сферу обслуживание туристов. Я вижу заинтересованность в этом нового руководителя района, вижу, как вокруг него сплотилось предпринимательское сообщество района и поэтому готов помочь в реализации большого туристического потенциала Дахадаевского района.»

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