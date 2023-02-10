На совещании представители АО «ДОМ.РФ» рассказали потенциальным застройщикам республики и представителям органов исполнительной власти, что готовы оказать поддержку и применить свои алгоритмы для последующего увеличения темпов ввода жилья в Дагестане, а также ознакомили с будущей архитектурно-градостроительной концепцией проекта развития территории.

Так, в начале весны пройдут торги на право заключения контракта КРТ на участке площадью 20,7 га в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Заявки на участие в торгах можно направить до 27 февраля.

«Земельные аукционы — это то, с чего начинается полный цикл поддержки жилищного строительства от ДОМ.РФ. Получив в распоряжение подготовленные к застройке участки, инвесторы могут воспользоваться другими нашими алгоритмами. Речь, в частности, идет о проектном финансировании и ипотеке от Банка ДОМ.РФ, инфраструктурных облигациях. Использование комплекса инструментов даёт максимальный экономический эффект для застройщиков, субъекты получают новые территории роста, а жители — современное, доступное жилье с комфортной средой проживания», — выступил руководитель подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.