ЗАМАНА - Дагестанская делегация участвует в Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого бизнеса в Санкт-Петербурге

Дагестанская делегация участвует в Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого бизнеса в Санкт-Петербурге

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10 февраля, 2023. Пятница 11:46
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Дагестанская делегация участвует в Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого бизнеса в Санкт-Петербурге

Делегация из Дагестана поучаствует сегодня, 10 февраля, в Первой федеральной конференции партнеров в области малого бизнеса в Санкт-Петербурге. 

Дагестанская делегация участвует в Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого бизнеса в Санкт-Петербурге

В Петербург в составе дагестанской делегации едут следующие: глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гусейн Гусейнов и сотрудники компаний-производителей дагестанской продукции.  

Участники мероприятия узнают о возможных форматах и перспективах сотрудничества малого и среднего предпринимательства с X5 Group, познакомятся с новыми инструментами продвижения и реализации товаров в федеральных торговых сетях. А также обсудят способы поддержки товаропроизводителей с экспертами государственных органов, Корпорации МСП, отраслевых и профильных ассоциаций и компаний.  Спикерами конференции станут премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, глава ФАС РФ Максим Шаскольский, гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич и другие.

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