Председатель Совета ректоров Дагестана Муртазали Рабаданов поздравил ученых и студентов с Днем российской науки

Председатель Совета ректоров вузов РД, ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов поздравил учёных и студентов с Днем российской науки. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ДГУ.

В своем поздравлении Муртазали Рабаданов отметил, что наука была и остается главной движущей силой прогресса, развития потенциала государства. По его словам, со дня своего основания ДГУ объединяет вокруг себя талантливых ученых и высококлассных профессионалов своего дела.

«Мы гордимся нашими учеными, внесшими значительный вклад в развитие отечественной науки, многочисленные открытия и достижения, которые создают прочный фундамент для дальнейшего развития. Исследования вуза сочетают широкий спектр фундаментальных и прикладных направлений – естественных, социально-гуманитарных и прочих. Разработки наших специалистов востребованы и находят применение во всех сферах региона и страны», – утверждает ректор.

Муртазали Рабаданов также добавил, что научный потенциал и инновационная инфраструктура университета позволяют проводить на современном уровне фундаментальные исследования и прикладные разработки по приоритетным для региона направлениям.

По его словам, растет количество научных публикаций в престижных мировых журналах по самой разной тематике, растет уровень научной коллаборации с ведущими научными центрами России и мира, эффективно реализуются крупные научные гранты.

Так, на базе университета в 2022 году были организованы и проведены международные, всероссийские, региональные, республиканские и межвузовские научные конференции, а также круглые столы. Ученые ДГУ регулярно участвуют и побеждают в различных конкурсах, завоевывают гранты, получают финансовую поддержку ведущих научных фондов.

«Все больше талантливой молодёжи идет в науку: юные исследователи – студенты и аспиранты ДГУ выигрывают гранты на различных конкурсах, одерживают победы во всероссийских и международных научных конкурсах.

Так, в 2022 году 14 студентов стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году, общая сумма грантов в совокупности составила 16,1 млн рублей.

Поздравляю всех, кто трудится на научном поприще, и тех, кто делает только первые шаги в науке. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновляющих исследований и признания заслуг!» – пожелал Муртазали Рабаданов.