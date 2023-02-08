Глава Дагестана встретился с пайщиками «АРСИ Групп» и осмотрел строящуюся школу в Каспийске

Во вторник, 7 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов в очередной раз провел встречу с пайщиками жилого комплекса «Фэмили», который строит «АРСИ Групп».

Стоит напомнить, что летом минувшего года будущие жильцы домов обратились к Меликову с просьбой о защите своих прав перед застройщиком. Глава региона взял решение проблемы под личный контроль.

На данный момент первый блок жилого дома почти завершен, благоустроена дворовая территория. При этом не завершены некоторые внутренние работы, без которых дом не может получить заключение о соответствии, а город не сможет принять его на баланс.

Глава Минстроя республики Артур Сулейманов, который участвовал во встрече, рассказал, что для выдачи акта завершенного объекта строительства требуется завершить работы или привести проект в соответствие с текущим состоянием комплекса – это могут решить сами пайщики на общем собрании. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.